Yeongju Buseoksa

In Korea gibt es unzählige Berge und in den Bergen gibt es unzählige wunderschöne buddhistische Tempel. Heute wollen wir einen berühmten Tempel besuchen, der besonders im Herbst seinen eigenen Zauber ausstrahlt: den Tempel Buseoksa in Yeongju in der Provinz Nord-Gyeongsang. Er wurde im Jahre 676 errichtet und ist nach dem Tempel Bulguksa in Gyeongju der Tempel mit den meisten Kunstschätzen Koreas.

Schon der Weg hinauf zum Tempel, am Berg Bonghwangsan gelegen, ist beeindruckend. Nun im Herbst ist die Allee der Gingko-Bäume, die wir entlanggehen, ein Tunnel aus gelb leuchtenden Blättern, die auch den Boden wie ein goldener Teppich bedecken. Von der Apfelbaumplantage am Wegrand grüßen reife, rote Äpfel herüber. Über uns der strahlend blaue koreanische Herbsthimmel. Eine einladende Atmosphäre. Gut gelaunt erreichen wir den Eingang des Tempels ...