Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific streicht 8500 Stellen

Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific hat infolge der Corona-Pandemie drastische Sparmaßnahmen bekannt gegeben.





Laut Reuters teilte das Flugunternehmen in einer Erklärung am heutigen Mittwoch mit, dass etwa 5.300 Mitarbeiter in Hongkong und rund 600 im Ausland tätige Mitarbeiter entlassen würden. Die derzeit wegen des Sparkurses nicht besetzten 2.600 Stellen würden abgeschafft. Insgesamt würden damit 8.500 Stellen abgebaut, was 24 Prozent der Mitarbeiter entspreche. Gleichzeitig werde auch der Betrieb der Regionalfluglinie „Cathay Dragon“ eingestellt, hieß es. Personal und Flugzeuge sollen in Cathay Pacific aufgehen. Die Kosten für die Umstrukturierung betrügen laut der Fluggesellschaft 2,2 Milliarden Hongkong Dollar.





Cathay-Chef Augustus Tang begründete die Streichungen damit, dass die globale Pandemie weiterhin verheerende Auswirkungen auf die Luftfahrt habe und die Unternehmensgruppe grundlegend umstrukturiert werden müsse, um überleben zu können.





Die Hongkonger Regierung hatte die wegen der Corona-Pandemie angeschlagenen Geschäftszweige mit Subventionen unterstützt. Airlines hatten den größten Schaden erlitten. Cathay Pacific teilte mit, dass die Sparmaßnahmen mit der Regierung abgesprochen worden seien.





Die Inselmetropole ist eines der wichtigsten Drehkreuze für Langstreckenflüge weltweit. Infolge der Corona-Pandemie ist jedoch das tägliche Passagieraufkommen von Cathay Pacific um 99 Prozent zurückgegangen. Im ersten Halbjahr erlitt die Fluggesellschaft einen Verlust von etwa 9,9 Milliarden Hongkong-Dollar, rund 1,078 Milliarden Euro.