Niederlande wollen Angehörige von Opfern des indonesischen Befreiungskampfes entschädigen

ⓒ YONHAP News

Die niederländische Regierung hat beschlossen den Kindern indonesischer Männer, die in den 1940er Jahren im Unabhängigkeitskrieg Indonesiens hingerichtet wurden, eine Entschädigung zu zahlen.





Laut Berichten der Nachrichtenagenturen AP und AFP betrage die Entschädigungssumme für die Kinder der von der Kolonialmacht Holland exekutierten Indonesier jeweils 5.000 Euro. Der Regierung zufolge hätten die Hinterbliebenen ein Recht auf diese Entschädigung, wenn sie beweisen könnten, dass deren Väter Opfer der damals begangenen Massenexekutionen waren.





Nach 340 Jahren Kolonialherrschaft hatten die Niederlande nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg versucht, die an Japan gefallene Kolonie Indonesien zurückzuerobern. Von 1946 bis 1949 führte das Land einen erbitterten Krieg gegen nationalistische Aufständische. In dem vierjährigen Unabhängigkeitskrieg wurden zahlreiche indonesische Männer erschossen. Im Jahr 1947 fielen über 430 Bewohner des Dorfes Rawage einem Massaker durch die niederländische Armee zum Opfer. Von 1946 bis 1947 wurden auf der Insel Sulawesi nach Angaben Indonesiens über 40.000 Menschen hingerichtet. Für beide Ereignisse hatte sich die Regierung des Königreiches offiziell entschuldigt.





Im März fällte ein Gericht in Den Haag erstmals in einem Entschädigungsprozess ein Urteil zugunsten von elf indonesischen Klägern. Die niederländische Regierung hatte daraufhin beschlossen, nicht nur die Kläger, sondern sämtliche Nachkommen von Opfern der Massenerschießungen zu entschädigen.





Der König der Niederlande Willem-Alexander hatte im März Indonesien besucht und sich für die Kriegsverbrechen, die sein Land in der einstigen Kolonie begangen hatte, offiziell entschuldigt. Das Museum Prinzenhof in Delft gab im Dezember letzten Jahres über 1500 während der Kolonialzeit geraubte Kulturgüter dem Nationalmuseum in Jakarta zurück.