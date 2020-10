Blackpink kommt als erste K-Pop Girlgroup auf Platz 2 der UK Official Album Charts

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Blackpink kam als erste K-Pop-Girlgroup auf Platz zwei der UK Official Album Charts. Nach dem Stand des 9. Oktober kam das erste reguläre Album “The Album” von den Sängerinnen auf diesen hervorragenden Platz. Das Album wurde am 2. Oktober auf den Markt gebracht.

Bisher hatte noch keine koreanische Girlgroup eine so hohe Platzierung erreicht. Das Lied „Kill this Love“ vom April letzten Jahres kam auf Platz 40, und dieses Mal haben sie sich noch einmal deutlich verbessert. Aber nicht nur das Album, sondern auch das Lied „Lovesick Girls“ ist derzeit höchst beliebt. Es kam auf Platz 40 der Hitliste Official Single. Weitere Lieder von den Girls wie “Bet You Wanna” und “Ice Cream” sind ebenfalls in den Charts zu finden. Nun haben Blackpink es geschafft, gleich vier Lieder in diesen Charts zu platzieren.