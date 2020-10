Sänger Aoora will in der Schweiz die koreanische Kultur bekannter machen

Der koreanische Sänger Aoora will den Schweizern die K-Pop-Kultur näherbringen. Am 21. November soll das Online-Konzert “Hallyu Com-on Swiss” veranstaltet werden, und der Sänger will daran mitwirken.

Er will das neueste Werk “Twerk” vorstellen und auch selbst Fragen von den schweizerischen Fans antworten.

Auch in der Schweiz gibt es mehr und mehr K-Pop-Fans. Daher wurde dieses Event organisiert.

Aoora ist nicht nur als Sänger bekannt, sondern ist ein Vorreiter was Mode angeht. Er hat das Lied im September veröffentlicht und hat auch schon 100.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal.