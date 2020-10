Ailee hat neues Album herausgegeben

ⓒ ROCKET3

Die Solosängerin Ailee hat endlich ein neues Werk veröffentlicht. Das neue Minialbum kam am 6. Oktober auf den Markt und in diesem Werk sind insgesamt fünf Titel enthalten. Aber dieses Album soll nur das erste von insgesamt drei Alben sein, die in Kürze veröffentlicht werden.

Derzeit kommt das Lied “Während wir uns liebten” bei den Fans besonders gut an. Die traurigen Gefühle nach der Trennung werden im Lied beschrieben und das kann Ailee eben mit ihrer tollen Stimme sehr gut.

Ailee hatte eine Stunde vor Beginn des offiziellen Verkaufs des Albums auch eine Live-Sendung mit den Fans veranstaltet und mit ihnen kommuniziert.