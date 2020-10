DMZ-Konzert soll am 24. Oktober veranstaltet werden

Die koreanische Halbinsel ist immer noch geteilt und es gibt zwischen den beiden Koreas die Demilitarisierte Zone, die nirgendwo auf der Welt in dieser Form zu finden ist. Um den Wunsch nach Frieden und Harmonie nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern in der ganzen Welt aussprechen zu können, soll ein Konzert veranstaltet werden.

In diesem Jahr werden berühmte und beliebte K-Pop-Sänger teilnehmen: Monsta X, Song Gain, Mamamoo, Oh My Girl, Kang Daniel, G-Idle, The Boyz, Itzy und weitere.

Geplant ist, das Konzert mit Besuchern zu veranstalten. Aber je nach Situation kann auf ein Online-Konzert oder ein Konzert ohne Publikum umgestellt werden.