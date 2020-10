Kleider und Kosmetik machen Leute

ⓒ Getty Images Bank

Wer erstmals nach Korea kommt, wird gleich im Flughafen feststellen können, dass die Koreaner im öffentlichen Raum ein viel gepflegteres Erscheinungsbild haben als die meisten Deutschen. Angefangen bei den Frisuren, die auf den ersten Blick nach getrenntgeschlechtlichem Einheitsstil aussehen, über die Kleidung, sehr oft Anzug mit Krawatte bei den Männern und Kostüm bei den Frauen, bis hin zum Verhaltensstil wird deutlich, dass man aus einer anderen Kultur kommt. Man wird in der Seouler U-Bahn z.B. nie jemanden mit verschmutzter Arbeitskleidung, Second-Hand-Klamotten oder einer Flasche Bier in der Hand antreffen, was in der Berliner U-Bahn normaler Alltag ist. Kleidung und Kosmetik haben in Korea einen viel größeren Stellenwert, und darüber sprechen wir heute.