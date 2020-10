ⓒ YONHAP News

Mitglied der K-Pop-Boyband EXO Chen tritt in diesem Monat seinen Militärdienst an. So wird der 28-Jährige am 26. Oktober dem Militär beitreten. Davor hat der Sänger noch seine neue Single „Hello“ veröffentlichen können. Anfang dieses Jahres hatte der Sänger überraschend seine Hochzeit bekannt gegeben und wurde im April Vater.