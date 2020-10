BTS bei den BBMA ausgezeichnet

ⓒ Big Hit Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BTS hat bei den diesjährigen Billboard Music Awards (BBMA) den Preis für „Top Social Artist“ gewonnen. Es ist das vierte Jahr in Folge, dass die Gruppe in dieser Kategorie gewann, in der die Fans ihre Stimme abgeben können. Die Gruppe setzte sich damit gegen Stars wie Billie Eilish und Ariana Grande durch. Die Preisverleihung fand diesmal am 14. Oktober im Dolby Theater in L.A. vor leeren Zuschauerrängen statt.