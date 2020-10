Fast alles digital

ⓒ privat

Stefanie Grote vom koreanischen Kulturzentrum in Berlin war schon einmal bei uns im “Treffen zweier Welten” zu Gast. Die Arbeit der Kulturzentren - nicht nur Koreas - hat sich durch das Coronavirus sehr geändert. Was vor Corona in den Räumen der Zentren stattgefunden hat, wird nun online durchgeführt. Aber wie funktioniert das? Das “Treffen zweier Welten” hat Stefanie Grote getroffen und mit ihr über Film- und Lesekreise und die Arbeit des koreanischen Kulturzentrums während der Corona-Pandemie gesprochen.