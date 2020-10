Die Parkanlagen Seouls

Parks sind Oasen inmitten der Stadt. Die öffentlichen Parks in Seoul sind mit der Stadt und ihren Bürgern zusammengewachsen. In einer Ausstellung „Unser Park“ wird deren Geschichte anhand von archivierten Aufzeichnungen und Erinnerungen und Bildern der Bürger erzählt.

In der ersten Ausstellung wird den Spuren des historischen Namsan-Zoo- und Botanischen Gartens nachgegangen. In der Projekt-Halle des Botanischen Gartens Seoul sind Aufzeichnungen aus den 38 Jahren seines Bestehens bis zum Abriss 2006 sowie persönliche Fotos der Bürger zu sehen. Die zweite Ausstellung wird am 27. Oktober eröffnet und zeigt die Entwicklungsgeschichte des Seoul-Wald und wie dieser mit dem Alltag der Bürger verwoben ist. Gegenstand der Ausstellung sind auch der Namsan-Park und der ökologische Worldcup Park, der 2002 zum Gedenken an die WM-Spiele Korea-Japan 2002 auf einer ehemaligen Mülldeponie erbaut wurde.