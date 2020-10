IOC trauert um Ehrenmitglied Lee Kun-hee

ⓒ YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee IOC hat in einer Erklärung seine Trauer um den Tod des am Sonntag verstorbenen Vorsitzenden der Samsung Group Lee Kun-hee zum Ausdruck gebracht.





IOC-Präsident Thomas Bach sagte, Lee Kun-hee habe über die Beteiligung Samsungs am TOP-Programm die Olympischen Spiele gesponsert und erheblich zur olympischen Bewegung und dem Erfolg der Olympischen Spiele weltweit beigetragen. Das olympische Erbe das der Verstorbene hinterlassen habe, werde ewig fortbestehen. Als Zeichen der Trauer werde die Olympische Flagge am Hauptsitz des IOC in Lausanne auf Halbmast gesetzt.





Das IOC stellte den Lebenslauf von Lee Kun-hee in Einzelheiten vor und unterstrich, das der Unternehmer aufgrund seines als Jugendlicher entdeckten Interesses am Ringen das Amt des Vorsitzenden des koreanischen Ringer-Verbands sowie den Vizevorsitz des koreanischen Olympischen Komitees inne hatte. Auch wird daran erinnert, dass Lee Kun-hee 1996 zum Mitglied des IOC gewählt wurde und im Kulturausschuss und Finanzausschuss des Komitees tätig war. 2017 sei er wegen gesundheitlichen Problemen nach einem 2014 erlittenen Herzinfarkt als IOC-Mitglied zurückgetreten und zum Ehrenmitglied ernannt worden.





Samsung hatte die Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano als größter Sponsor unterstützt. Aufgrund von zweimaligen Verlängerungen des Vertrags mit dem IOC wird das koreanische Unternehmen die Olympischen Spiele bis zu den Sommerspielen 2028 in Los Angeles sponsern.