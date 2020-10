NC Dinos ist erstmals Sieger der regulären Saison der KBO-League

ⓒ YONHAP News

Die Baseballmannschaft NC Dinos ist erstmals in ihrer zehnjährigen Vereinsgeschichte als Sieger der regulären Saison der koreanische Profi-Baseball-Liga „KBO-League“ hervorgegangen.





Die Mannschaft erzielte im Playoff gegen LG Twins im Heimstadion NC Park in Changwon ein 3:3-Unentschieden und qualifzierte sich für die Korean Series.





Die Playoffs oder Postseaon beginnen mit einer Spielserie zwischen dem Dritten und Vierten. Der Sieger trägt anschließend ein Duell gegen den Zweitplatzierten der regulären Saison aus. Der Sieger der Playoffs zieht dann in die Korean Series, die Finalserie der KBO-League, ein, bei der in maximal sieben Spielen die Meisterschaft entschieden wird.





NC Dinos wurde 2011 gegründet und zog 2014 erstmals als Liga-Dritter in die Playoffs ein. 2016 schaffte es die Mannschaft erstmals in die Finalrunde. In der aktuellen Saison der KBO-League kletterte das Team am 14. Mai an die Tabellenspitze und hat die Führung seitdem nicht mehr abgegeben.