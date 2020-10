NCT und BLACKPINK in den Top 10 der Billboard 200

ⓒ SM Entertainment

NCT und BLACKPINK haben es beide in die Top 10 der Billboard Album Charts geschafft. Die 23-köpfige Boyband NCT stieg mit ihrem neuen Album „NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt. 1“ auf Platz 6 der Billboard 200 ein, während BLACKPINK mit ihrem ersten Album voller Länge „The Album“ den 10. Platz belegten.

„The Album“ erschien am 2. Oktober und stieg auf Platz 2 in die Billboard Charts ein, das erste Mal für eine K-Pop-Girlgroup. In der darauffolgenden Woche belegten sie den 6. Platz.