Südkoreas Wirtschaft soll gestärkt aus der Krise kommen

Präsident Moon Jae-in hat die Absicht erklärt, die Kompetenzen der Staatsführung im nächsten Jahr auf die Bekämpfung von Covid-19 und die Ankurbelung der Wirtschaft zu konzentrieren.





Moon sagte am Mittwoch in seiner Haushaltsrede vor der Nationalversammlung, es sei nun an der Zeit, beim Seuchenschutz eine deutliche Sicherheit zu erreichen und die Wirtschaft auf einen sicheren Erholungskurs zu bringen.





Präsident Moon widmete den größten Teil seiner Rede wirtschaftlichen Themen. Er sagte, die Covid-19-Pandemie sei eine bisher noch nie dagewesene vielschichtige Krise, die die Weltwirtschaft nahe an den Abgrund treibe. Die Zeit nach Covid-19 biete aber auch die Gelegenheit für den Sprung in den Kreis der führenden Nationen.





Moon sagte, es sei an der Zeit für Maßnahmen für die vollumfängliche Belebung der Wirtschaft, damit im nächsten Jahr die koreanische Wirtschaft wieder in eine normale Wachstumsbahn gebracht werden könne. Der Wirtschaftsbelebung werde äußerste Priorität eingeräumt. Der nächstjährige Haushaltsentwurf in Höhe von 555,8 Billionen Won sei ein Budget, um über die Überwindung der Krise hinaus den Sprung in den Kreis der führenden Länder zu schaffen.





Moon erläuterte die Pläne für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen, für die im nächstjährigen Haushaltsentwurf vorrangig Mittel eingeplant seien, und bat die Unternehmen um Unterstützung. Er unterstrich, dass die Regierung die koreanische New Deal-Initiative zielstrebig umsetzen und große Kraftanstrengungen zur Krisenüberwindung und für eine führende Rolle in der Zukunft unternehmen werde.





Im Vergleich zu seinen früheren Reden sprach Präsident Moon deutlich weniger über die Reform von Machtorganen. In Zusammenhang mit der Reform der Staatsanwaltschaft bat er lediglich darum, den Start der Ermittlungsstelle zu Korruption von hochrangigen Beamten nicht länger hinauszuzögern.