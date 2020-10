Die Flucht von Mitgliedern der nordkoreanischen Elite

ⓒ KBS

Im November 2018 verschwand der geschäftsführende Botschafter Nordkoreas in Italien, Jo Song-gil. Damals hieß es, er habe Asyl in einem Drittland beantragt. Anfang dieses Monats wurde bestätigt, dass Jo sich in Südkorea aufhalte. Er war seit Thae Yong-ho der erste hochrangige Diplomat Nordkoreas, dessen Flucht bekannt wurde. Thae, der früher stellvertretender Botschafter in Großbritannien gewesen war, hatte sich im August 2016 nach Südkorea abgesetzt. Der südkoreanische Anwalt Oh Hyun-jong sagt zu der Flucht nordkoreanischer Diplomaten:





Der erste nordkoreanische Diplomat, der sich ins Ausland abgesetzt hat, war Ko Young-hwan. Der ehemalige erste Sekretär der nordkoreanischen Botschaft im Kongo, kam im Juni 1991 nach Südkorea. Nach seiner Ankunft in Südkorea diente er als Vizedirektor des Instituts für Nationale Sicherheitsstrategie, das unter dem staatlichen Aufklärungsdienst steht. Zuletzt trat er in einer TV-Show als Mitglied einer Expertenrunde für Nordkorea-Fragen auf. Ein weiterer nordkoreanischer Diplomat, Hyon Song-il, setzte sich zusammen mit seiner Frau im Januar 1996 nach Südkorea ab. Er war der dritte Sekretär der nordkoreanische Botschaft in Sambia. In Sambia hatte Hyons Frau erniedrigende Erfahrungen gemacht, als sie vom Botschafter geschlagen wurde. Sie bat in der südkoreanischen Botschaft eines afrikanischen Landes um Asyl. Hyon wurde deshalb nach Nordkorea beordert. Weil er um seine Sicherheit besorgt war, entschied er sich, wie seine Frau nach Südkorea überzulaufen. Seine Flucht wirkte als Schock, da sein Vater ein hochrangiger Parteifunktionär war. 2016 lief der stellvertretende Botschafter Nordkoreas in Großbritannien, Thae Yong-ho, nach Südkorea über. Im April dieses Jahres war er der erste nordkoreanische Flüchtling, der per Direktwahl in die Nationalversammlung gewählt wurde.





Im August 1997 beantragte der frühere nordkoreanische Botschafter in Ägypten, Jang Sung-gil, für sich und seine Familie Asyl in den USA. Die erste bekanntgewordene Flucht eines hohen nordkoreanischen Diplomaten erregte damals internationale Aufmerksamkeit:





Jang Sung-gil war ein kompetenter Diplomat Anfang der Vierziger, der als Vizeabteilungsleiter im Außenministerium arbeitete. Als Experte für Nahost-Angelegenheiten stand er davor, nach drei Jahren in Kairo nach Pjöngjang zurückzukehren. Kurz vor seinem Verschwinden setzte sich sein älterer Bruder Jang Sung-ho, der Beamter der nordkoreanischen Handelsvertretung in Frankreich war, mit seiner Familie ab. Drei Tage, nachdem der jüngere Jang verschwunden war, teilte das US-Außenministerium mit, dass Jang, sein Bruder und ihre Familien politisches Asyl in den USA beantragt hätten und dass Washington die Anträge akzeptiere. Es wurde gesagt, dass die USA Jang und seiner Familie bei der Flucht aus Ägypten geholfen hätten, indem diese gefälschte Namen und Reisedokumente für US-Bürger benutzt hätten.





Nordkoreanische Diplomaten, die ins Ausland entsendet werden, gehören der privilegierten Schicht an. Ihr Job ist im autokratischen Nordkorea sehr begehrt. Warum kehren einige von ihnen ihrer Heimat den Rücken? Thae Yong-ho arbeitete in der Botschaft in Großbritannien zehn Jahre lang. Als er nach Südkorea kam, teilte das Vereinigungsminsterium mit, Thae sei vom Regime Kim Jong-uns enttäuscht gewesen:





Nordkoreanische Diplomaten, die im Ausland leben, lernen, wie Demokratie und die Marktwirtschaft arbeiten, so dass sie die Unterschiede zwischen den Erfahrungen klar erkennen können, die sie in ihrem Heimatland und in anderen Ländern gemacht haben. Thae sagte, dass es einfach war, südkoreanische Fernsehprogramme oder Filme zu sehen, und dass sie auf sein Denken großen Einfluss hatten. Ein anderer Grund, warum sich nordkoreanische Diplomaten absetzen wollen, ist die dunkle Realität des Kim Jong-un-Regimes und die Herrschaft des Terrors. Sie wollen ein zweites Leben im Ausland beginnen. Auch sorgen sie sich um die Fortbildung ihrer Kinder und deren Zukunft. Ihren Kindern fällt es wahrscheinlich schwer, sich wieder an die nordkoreanische Gesellschaft anzupassen, sobald sie zurückkehren.





Die meisten nordkoreanischen Diplomaten arbeiten zudem in einer unsicheren Umgebung, obwohl sie zur Elite ihres Heimatlands gehören:





Diplomaten erhalten generell Zuschüsse von ihren Regierungen. Doch nordkoreanische Diplomaten erhalten nicht diese finanzielle Unterstützung von der Zentralregierung. Daher greifen sie oft zu illegalen Mitteln, um ihre Ausgaben zu decken. Ihre durchschnittlichen Monatsbezüge liegen bei etwa 200 Dollar, was natürlich nicht ausreicht, im Ausland zu leben. Thae sagte, sein monatliches Gehalt in Großbritannien betrug 650 Dollar. Die Frauen einiger Diplomaten arbeiten als Büroassistentinnen oder Telefonistinnen, um Geld zu verdienen. In einigen Fällen erhalten nordkoreanische Diplomaten in Südostasien oder Afrika keine angemessene Behandlung, wenn sie eine Infektionskrankheit haben. Sie kehren mit schlechter Gesundheit nach Hause zurück.





Nordkorea ist sich natürlich bewusst, dass die Flucht von Diplomaten ein schlechtes Bild auf das Land werfen kann. Nachdem der Halbbruder Kim Jong-uns, Kim Jong-nam, im Februar 2017 in Malaysia einer Mordattacke zum Opfer gefallen war, instruierte Nordkorea seine Diplomaten im Ausland, sich gegenseitig zu beobachten:





Nach der Flucht von Diplomaten verstärkte Nordkorea die Kontrolle von Händlern und Parteifunktionären, die zuvor leicht die Grenze überqueren konnten. Wenn sie nach Nordkorea zurückkehren, müssen sie den Behörden mitteilen, wo sie gewesen sind. Falls die Flucht eines Diplomaten bekannt wird, könnte dass die Bürger des Landes in Aufregung versetzen. Weitere solche Fluchtversuche könnten folgen. Daher hat Nordkorea die Wachsamkeit erhöht.