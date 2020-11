Außer dir sind alle wie im Nebel. Ich sehe nur dich

Ich werde hingezogen, bin begeistert. Ich wusste nicht, dass die Nacht vorbei ist

Wo bist du jetzt? Denkst du manchmal an mich?

Wir in der schönen Zeit, do you remember baby













어디 wo

어디에 있니? Wo bist du?

어디야? Wo bist du?





지금 jetzt

지금 어디에 있니? Wo bist du jetzt?