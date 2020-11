Jimin von BTS erhielt zum Geburtstag Glückwünsche aus aller Welt

ⓒ Big Hit Entertainment

Der 13. Oktober war der Geburtstag von Jimin, Mitglied von BTS. Und internationale Medien haben ihm ebenfalls gratuliert.

Die berühmte Show “Good Morning America” vom Sender ABC hat auf die offizielle SNS-Seite ein Video hochgeladen, in dem man sehen konnte, wie Jimin seinen Solosong “Lie” und den Auftrittt bei “Good Morning America” vom 26. September 2018 verfolgen konnte.

Auch schrieb “USA Today”, eine der größten Tageszeitungen, dass sie Jimin zum Geburtstag gratulieren wollten. In einem Sonderbeitrag wurde auch die bisherigen Errungenschaften von BTS genauestens vorgestellt.

Radiosender wie iHeart Radio, Radio Disney Latino und weitere Sender wollten ebenfalls dem Koreaner Glückwünsche überreichen.

Man konnte gut erkennen, dass BTS Superstars sind. Aber nicht nur das, sondern BTS werden auch “Kingmaker” genannt. Denn das neue Lied von Jason Derulo “Savage Love” ist mithilfe von BTS auf Platz eins der Hot 100 gekommen. BTS haben nämlich das Featuring im Lied übernommen. Davon berichtete natürlich das Medium US-Billboard sofort. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat in einem Bericht die Bezeichnung “Kingmaker” für die sieben Koreaner verwendet. In den Billboard Hot 100 Charts standen daher in der dritten Oktoberwoche auf Nummer eins und zwei jeweils “Savage Love” mit BTS und “Dynamite” von BTS.