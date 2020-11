780.000 Fans besuchten Online-Festival “Incheon Pentaport Rock”

In diesem Jahr wurde das Incheon Pentaport Rock Festival wegen der Corona-Krise online ausgetragen. Eigentlich wollten die Organisatoren das Festival on- und offline veranstalten, da Pentaport in diesem Jahr sein 15. Jubiläum feiert. Aber es wurde schließlich beschlossen, am 16. und 17. Oktober über sechs verschiedene Kanäle wie KBS K-Pop, YouTube und weitere Plattformen die Auftritte der Teilnehmer live zu übertragen. Dies sahen sich etwa 780.000 Fans an.

Berühmte in- und ausländische Rockbands und -sänger haben dieses Mal auf der Bühne gestanden: Wiederaufstehung, Travis, Deafheaven, Jaurim, Nee und weitere.

600 Fans konnten noch über Zoom mit den Künstlern kommunizieren.

Das Incheon Pentaport Rock Festival gilt als eines der repräsentativen Rockfestivals Koreas und gehört zu den zehn größten Rockfestivals weltweit. Alle Teilnehmer wünschten sich, das sie sich das nächste Mal wieder offline treffen können.