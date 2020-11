Cravity haben Preis „Brand des Jahres 2020“ erhalten

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Boyband Cravity hat den Preis als “Brand des Jahres 2020” in der Kategorie Rookie Boygroup erhalten. Das Koreanische Komitee für Konsumenten und Brands verleiht schon zum 18. mal an verschiedene Marken Preise, die in den verschiedensten Bereichen bei den Konsumenten gut angekommen waren.

Cravity debütierte im April mit dem Lied “Break all the Rules” und war damit bei den K-Pop-Fans gleich beliebt. Bereits im August haben sie bei den Soribada Best K-Music Awards den Super Rookie Preis erhalten.

Im August kam dann ein weiterer Song von den Jungs auf den Markt, “Flame”, der ebenfalls auf Anhieb ein Hitsong wurde. Am 21. Oktober stellten sie dann das Lied “Ohh Ahh” vor.

Cravity haben gerade die ersten Schritte in der Musikwelt gemacht, aber bereits viele Fans für sich gewinnen können. Alle sind schon auf die weiteren Schritte von Cravity gespannt.