Blackpink erobert die Welt

Blackpink sind weiterhin dabei, die Welt im Sturm zu erobern.

Blackpink haben im August 2016 mit der Single „Square One“ den ersten Schritt in die koreanische Musikwelt gemacht. Danach wurden alle Songs, die sie auf den Markt gebracht haben internationale Hits. „Ddu du Ddu du“ von 2018 kam auf Platz 55 von Billboard Hot 100. Das war aber nur der Anfang. „Kiss and Make Up“ kam auf die 93, „Kill this Love“ auf die 41, „Sour Candy“ auf die 33, „How You like that“ auf die 33, „Ice Cream“ auf die 13 und der jüngste Song “Lovesick Girls” auf die 59.

Noch größere Erfolge wurden auf YouTube erzielt. Ab diesem Monat, also Oktober 2020, haben sie über 50 Millionen Abonnenten bei YouTube. Damit besitzen sie von allen Künstlern, die bei YouTube einen Kanal haben, die zweitgrößte Anhängerschaft. 22 Musikvideos von den Sängerinnen wurden über eine Millarde mal aufgerufen.

Nun hat die koreanische Gruppe einen Dokumentarfilm bei Netflix veröffentlicht. In diesem Film erzählen die heutigen Weltstars von ihrem Werdegang. Das in- und ausländische Publikum kann also herausfinden, wie die Künstlerinnen sich angestrengt haben, sich und ihre Lieder bekannter zu machen.