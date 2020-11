Seventeen haben US-Paper-Magazin ein Interview gegeben

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Das US-amerikanische Magazin Paper hat jüngst ein Interview mit der koreanischen Boyband Seventeen geführt. Am 22. Oktober konnte man diesen Artikel im Internetauftritt des Magazins lesen. Paper meinte, dass es gar nicht einfach sei, nach den Alben im Juni und September ein weiteres Album in so kurzen Zeitabständen auf den Markt zu bringen. Aber Seventeen haben es geschafft. Im neuen Album mit dem Titel “Semicolon” wollten die Koreaner die Botschaft vermitteln, dass man auch mal eine kurze Pause machen und die Jugend genießen soll.

Die Mitglieder meinten, dass die verschiedenen neuen Versuche ein Merkmal der Jugend seien. Sie wollten den Jugendlichen ihrer Generation Mut machen, dass sie ihre Jugend ausleben sollten. An einem Tag, an dem man auch mal eine Pause macht - welches Lied würde wohl zu so einem Tag passen? Die Antwort von Seventeen lautet “Home;Run”. Daher ist das Lied fröhlich, so dass man gleich beim Hören seinen Stress vergessen kann. Das Sonderalbum “Semicolon” kam gleich nach der Herausgabe auf gute Ränge und die Jungs sind mit dem Lied “Home;Run” erfolgreich aktiv.