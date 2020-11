In der Corona-Krise verkaufen sich Alben besser

ⓒ Big Hit Entertainment

In der Krise hat sich ein neuer Trend gezeigt. Man denkt, dass wegen des Corona-Virus die ganze Musikwelt lahm gelegt wurde. Richtig ist das insofern, als die Konzerte erst einmal abgesagt werden mussten. Dann wurden Alternativen wie Online-Aufritte zum ersten mal, und auch sehr erfolgreich, erprobt. Aber andererseits sieht man, dass die Fans wieder mehr Alben kaufen. Die Zahl der Albenverkäufe ist stark gestiegen.

Im letzten Jahr erreichte nur das Album “Map of the Soul: Persona” von BTS die Eine-Million-Marke. Aber in diesem Jahr, besser gesagt im ersten Halbjahr, haben drei Werke bereits diese Marke übertroffen: “Map of the Soul: 7” von BTS (4,31 Mio), Minialbum von Seventeen (1,37 Mio) und Minialbum von Baekhyun (1,02 Mio).

Das zweite reguläre Album von NCT verkaufte sich innerhalb einer Woche über 1,21 Millionen mal, über eine Million Exemplare der Alben von Blackpink und Seventeen wurden schon vor dem eigentlichen Verkauf vorbestellt. BTS haben angekündigt, im November ein weiteres Werk herausgeben zu wollen, daher prognostizieren viele, dass in diesem Jahr mindestens sieben Werke “Millionseller” werden.

Die Fans können derzeit keine Konzerte besuchen und sich auch keine Idol-Goods, also Fanartikel, kaufen. Daher würden sie laut Musikexperten gerne mehr Alben kaufen.