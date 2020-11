Balladensänger melden sich passend zum Herbst wieder zurück

ⓒ YONHAP News

Auch wenn derzeit die ganze Musikwelt von den Idolgroups und ihren fröhlichen Liedern geprägt ist, sollte man die Balladen nicht vergessen, die ja gerne an den kalten Tagen gehört werden. Als erstes ist der Solosänger Im Chang-jeong zu nennen. Er singt bekanntlich traditionelle Balladen. Am 19. Oktober hat er sein 16. reguläres Album auf den Markt gebracht. Im Album sind 15 Titel enthalten, aber nicht nur Balladen, sondern auch ein paar Tanzlieder.

Die Gruppe Noel ist ebenfalls mit einem neuen Song mit dem Titel “Ich schweife nur um dich herum” in die Musikwelt zurückgekehrt. Die Gruppe mit vier Mitgliedern hatte schon im letzten Winter mit dem Lied “Am späten Abend in der Gasse vor deinem Haus” die Fans begeistert.

Die Sängerin Hynn, die ebenfalls im letzten Jahr bewiesen hatte, dass sie eine ausgezeichnete Balladensängerin ist, hat am 22. Oktober ein neues Werk veröffentlicht. “Mach es doch nur das eine Mal, so wie ich es will” so der Titel des Liedes. Kassy und Paul Kim haben auch neue Lieder gesungen, mit denen sie die Musikliebhaber begeistert haben.