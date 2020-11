Vom koreanischen zum deutschen Präsidenten

ⓒ J.D. Woo

Christina Youn-Arnoldi ist Konferenzdolmetscherin. Gebürtig aus Korea ist sie in Deutschland und Korea aufgewachsen. Heute lebt sie in Berlin und dolmetscht koreanisch auf deutsch und andersherum. Das “Treffen zweier Welten” hat Christina Youn-Arnoldi getroffen und mit ihr über bekannte Persönlichkeiten aus Deutschland und Korea, ihre Arbeit für KBS in den 1980er Jahren und warum sie ihren koreanischen Vornamen heute nicht mehr so häufig nutz, gesprochen.