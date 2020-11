Auf ein Neues (9) 그래도 돼?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „그래도 돼?; geuraedo dwae“

Deutsch: „Wäre das okay?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





그래도 Kurzform der Kombination aus dem Verbstamm 그리하- des Verbs

그리하다 für „so tun/machen“ und der Verbendung -어도 als Ausdruck einer Annahme

돼 nicht-höflich konjugierte Frageform des Verbs 되다,

hier mit der Bedeutung „dürfen, in Ordnung gehen“





Der Ausdruck 그래도 돼? bedeutet wortwörtlich übersetzt so viel wie „Ist es in Ordnung, wenn wir das so machen würden?“ Der Sprecher fragt damit sein Gegenüber vergewissernd, ob ein bestimmtes Handeln wirklich in Ordnung ist und aus seiner Sicht keine Probleme verursachen wird. Ins Deutsche könnte man den Ausdruck daher auf folgende Weise übersetzen: „Wäre das okay?“ oder je nach Subjekt des Handelns auch „Dürfen wir/sie das (so machen)?“ / „Darf ich/er/sie das (so machen)?“ / „Darfst du das (so machen)?“

Für die höfliche Form ist noch das Höflichkeitssuffix 요 am Ende erforderlich: 그래도 돼요?





Ergänzungen

백화점: Nomen für „Kaufhaus“