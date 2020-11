Fußballstar Lee Dong-guk beendet aktive Karriere

ⓒ YONHAP News

Lee Dong-guk hat seine 23-jährige Karriere als aktiver Fußballspieler beendet. Am Sonntag absolvierte er sein letztes Spiel gegen den Daegu FC. Nach einem 2:0-Sieg wurde Lee Dong-guk mit Jeonbuk Hyundai Motors das vierte Mal in Folge Meister der K-League.





Der 41-Jährige begann seine Karriere als Profi 1998 bei seinem Heimatverein Pohang Steelers. Mit 19 Jahren gehörte er zum Kader der südkoreanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 1998 in Frankreich. Im Spiel gegen die Niederlande in der Gruppenphase der WM machte er mit seinem unermüdlichen Einsatz erstmals vor einem breiteren Publikum auf sich aufmerksam.





In der südkoreanischen Profiliga erzielte Lee in 548 Spielen 228 Treffer und bereitete 77 Tore vor. Er stellte damit den Rekord der meisten Treffer und der höchsten Zahl an Angriffspunkten auf. Lee Dong-guk arbeitete ständig an sich selbst und war sehr diszipliniert. Dies ermöglichte es ihm, noch im Alter von über 40 als Stürmer im Profifußball aktiv zu sein. Für diese Leistung wurde er von den Fußballfans bewundert und geachtet.





In seiner Karriere gab es aber auch immer wieder Rückschläge. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea wurde Lee nicht von Nationaltrainer Guus Hiddink nominiert. Hiddink befand damals, dass er sich zu wenig bewegen und ins Spiel einbringen würde. Kurz vor der WM 2006 zog sich Lee Dong-guk einen Kreuzbandriss zu und musste ebenfalls passen. Er ließ sich jedoch von diesen Rückschlägen nicht zurückwerfen. Nach einem eher erfolglosen Intermezzo in der Premier League beim FC Middlesborough kehrte er nach Südkorea zurück, wo er seit 2009 beim Verein Jeonbuk Hyundai Motor unter Vertrag stand. Mit Jeonbuk feierte er seine größten Erfolge und wurde zu einer Legende der Profiliga K-League.





Jeonbuk Hyundai Motors hat beschlossen, Lee Dong-guks Rückennummer 20 nicht mehr zu vergeben. Bei der Zeremonie zur Verabschiedung des Spielers im Anschluss an das Match gegen Daegu FC teilte der Verein mit, dass Lees Rückennummer für immer reserviert sei. Damit sollen dessen Verdienste um die Mannschaft geehrt werden. Es ist das erste Mal, dass der Verein die Rückennummer eines Spielers nicht mehr vergibt.





Die Fans waren an dem Tag in Trikots mit der Nummer 20 im Fußballstadion erschienen. Lee Dong-guk äußerste sich bewegt über diese Geste und sagte, dass er dem Verein und den Fans für die wunderbare Abschiedszeremonie dankbar sei.