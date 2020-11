Südkorea nimmt an U-23 Freundschaftsturnier in Ägypten teil

ⓒ YONHAP News

Das U-23 Freundschaftsturnier, an dem Südkorea teilnehmen wird, ist wegen der Absage Saudi-Arabiens auf drei Mannschaften reduziert worden.





Der südkoreanische Fußballverband teilte heute mit, dass ursprünglich die Teilnahme der vier Länder Südkorea, Ägypten, Saudi-Arabien und Brasilien vorgesehen gewesen sei. Saudi-Arabien habe jedoch abgesagt.





Die südkoreanische U-23 trainiert derzeit für die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr. Bei den A-Länderspielen sollen Schwächen und Stärken der Mannschaft sichtbar werden. In Ägypten würde die Mannschaft erstmals nach zehn Monaten, nach den AFC-Championship, wieder an einem Turnier im Ausland teilnehmen.





Nach der Absage Saudi-Arabiens ändert sich auch der Turnierplan. Die geplante Begegnung gegen Saudi-Arabien wird durch ein Spiel am 13. November im National Stadium in Kairo gegen Ägypten ersetzt. Den Tag darauf findet ein Match gegen Brasilien statt.