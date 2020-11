CL veröffentlicht neue Songs

ⓒ YONHAP News

Von der talentierten Rapperin und Sängerin CL sowie einstigen Bandleaderin der nun aufgelösten Girlgroup 2NE1 sind zwei neue Lieder erschienen.





„HWA“ und „Five Star“ wurdem an 29. Oktober in den USA herausgegeben. Die Veröffentlichungen folgen einer 10-monatigen Pause nach CLs Soloalbum „In the Name of Love“.





Ihre Darbietung von „HWA“ wurde im Nationalen Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Seoul aufgenommen und in der US-Unterhaltungsshow „The Late Late Show with James Corden“ am Tag der Veröffentlichung ausgestrahlt.