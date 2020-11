ⓒ YONHAP News

Heute begeben wir uns nach Daegu, in der Provinz Nord-Gyeongsang gelegen und von Seoul aus mit dem KTX-Zug bequem in etwa 1 Stunde und 40 Minuten erreichbar. Besonders die Innenstadt der 2,5 Millionen-Einwohner-Metropole ist interessant. Fünf verschiedene Routen durch die engen Gassen bringen dem Besucher die Stadtgeschichte von Daegu näher. Wir wollen uns heute auf Kurs Nr. 2 begeben, die „Geundae Munhwa Golmok“, die „Gasse der modernen Kultur“. Der Weg ist sehr eng und schmal und gerade einmal 1,6 Kilometer lang, aber da er wirklich an jeder Ecke mit historischen Relikten aufwartet, wird unser Spaziergang durch hundert Jahre Geschichte ein Weilchen dauern.