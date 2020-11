Japan testet Corona-Schutzmaßnahmen in Baseballstadion

ⓒ YONHAP News

In Japan wird in vollen Baseballstadien die Wirkung von Covid-19-Schutzvorschriften getestet.





Bei Baseball-Spielen werden die Stadien zu 80 Prozent ausgelastet und gleichzeitig über Kameras und Senoren überprüft, ob sich die Zuschauer an die Vorschrift zum Tragen von Mundschutzmasken halten. Diese Tests werden vor allem im Hinblick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Japan durchgeführt.





Ein Pilot-Test fand neulich beim Baseball-Spiel zwischen den Yokohama Baystars und den Hanshin Tigers im Yokohama-Stadium statt. Laut der Zeitung “Mainichi” werde am kommenden Wochenende das Projekt im überdachten Tokyo Dome fortgesetzt.





Im Tokyo Dome ist die Durchlüftung schlechter als im Freien. Die Zuschauer bekommen vor dem Eintritt ins Stadion das Gesicht gescannt und müssen sich zwei Apps herunterladen. Die eine zeigt, ob man Kontakt mit einem coronainfizierten Menschen hatte, auf der anderen App wird angezeigt, wie voll es in der Toilette ist oder wie viele Leute an den Imbissständen warten. Bei dem Spiel Yomiuri Giants gegen Yakult Swallows sollen etwa 30.000 Fans ins Stadion gelassen werden.





Beim Pilot-Test in Yokohama wurden die Kapazitäten im Stadion am ersten Tag zu 51 Prozent und am zweiten Tag zu 76 Prozent ausgeschöpft. Am dritten und letzten Tag wurden die Sitze zu 86 Prozent besetzt. Nach den aktuellen Corona-Regeln in Japan dürfen Sitzplätze bei Sportwettbewerben maximal zu 50 Prozent belegt werden. Die Ergebnisse sollen bei den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele berücksichtigt werden.





Es gibt jedoch skeptische Stimmen, die auf das hohe Infektionsrisiko, die diese Tests mit sich bringen, hinweisen. Ein Student, der in einem Baseballstadion jobbt, äußerte gegenüber der Zeitung “Mainichi” seine Befürchtung, die Zuschauer könnten im Eifer des Gefechts vergessen, Abstand zu halten. Aufgeregte Fans könnten sich auch plötzlich unüberlegt die Mundschutzmasken vom Gesicht reißen, um ihr Team noch kräftiger anzufeuern.





Assuo Hamada, Professor an der medizinischen Fakultät der Tokio Universität, befand, die Regierung habe angesichts des Beginns einer dritten Corona-Infektionswelle und der derzeitigen Grippewelle einen sehr ungünstigen Zeitpunkt für ihr Experiment ausgewählt. Er verstehe zwar, dass die Organisatoren wegen der näher rückenden Olympiade nervös seien, wenn die Pandemie bis dahin nicht eingedämmt werde, könnten die Olympischen Spiele seiner Meinung nach aber überhaupt nicht stattfinden.





In Japan wurden bis vergangenen Sonntag während einer Woche, täglich im Durchschnitt 695 neue Coronafälle bestätigt. Verglichen mit der Woche davor hatte das Infektionsgeschehen damit deutlich zugenommen.