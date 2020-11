Früherer Präsident Lee Myung-bak tritt Haftstrafe an

ⓒYONHAP News

Der frühere Präsident Lee Myung-bak hat am Montag seine Haftstrafe angetreten.





Der Oberste Gerichtshof hatte am 29. Oktober eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt, nach der Lee wegen Unterschlagung und Bestechlichkeit zu 17 Jahren Haft verurteilt wurde. Das Richtergremium bestätigte auch die in der Vorinstanz auferlegte Geldstrafe in Höhe von 13 Milliarden Won und eine weitere Zahlung in Höhe von 5,78 Milliarden Won.





In der Haftanstalt Seoul Dongbu hatte Lee ein Jahr lang nach seiner Verhaftung im März 2018 verbracht, bevor er auf Kaution freikam. Danach wurde er wieder in Gewahrsam genommen, nachdem ein Berufungsgericht das Strafmaß um zwei Jahre auf 17 Jahre erhöht hatte. 251 Tage nach seiner erneuten Freilassung aufgrund eines Aufschubs der Haftvollstreckung ist Lee wieder ins Gefängnis gekommen.





Lee Myung-bak soll zu seinen Anhängern, die ihn auf seinem Weg in die Haftanstalt begleiteten, gesagt haben, dass man ihn zwar verhaften, aber die Wahrheit nicht einsperren könne.





Lee wurde wegen der Unterschlagung von 34,9 Milliarden Won Firmengeld des Autoteilezulieferers DAS verurteilt. Auch wurde er der Annahme einer Bestechungssumme in Höhe von etwa 16,3 Milliarden Won für schuldig gesprochen. Dazu gehörte auch die von Samsung Electronics geleistete Unterstützung für den Gerichtsprozess von DAS in den USA.





Lee wurde im April 2018 von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Im Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzung im Prozess gegen ihn stand die Frage nach dem wahren DAS-Eigentümer. Das Gericht kam aufgrund von Zeugenaussagen zu dem Schluss, dass Lee der tatsächliche Eigentümer des Automobilzulieferers sei und mittels der Kontrolle über den Betrieb schwarze Kassen betrieben habe.





Mit der diesmaligen Urteilsbestätigung ist der Fall endgültig abgeschlossen. Lees Anhänger erkennen seine Schuld jedoch immer noch nicht an. Sie sind davon überzeugt, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe politisch motiviert seien. Von einigen Oppositionspolitikern wird bereits die Möglichkeit seiner Begnadigung zur Sprache gebracht. Entsprechende Äußerungen stoßen aber noch nicht auf eine breite Zustimmung.