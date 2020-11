Vereinigungsminister fordert von Nordkorea Wiederherstellung von Kommunikationsverbindungen

ⓒYONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat Nordkorea aufgefordert, die gekappten innerkoreanischen Kommunikationsverbindungen wiederherzustellen.





Bei der Eröffnungszeremonie eines Unterstützungszentrums für Panmunjom-Touren im Waffenstillstandsort Panmunjom schlug Lee die Wiederherstellung des unterbrochenen Kontakts zwischen beiden Koreas als einen von drei kleinen Schritten für den Frieden vor. Der Minister sagte, die Bereitstellung eines ständigen Kommunikationskanals werde die Grundlage für eine Wiederherstellung der innerkoreanischen Beziehungen bieten. Er äußerte zudem die Hoffnung auf einen schnellen Wiederaufbau und die Inbetriebnahme des von Nordkorea gesprengten innerkoreanischen Verbindungsbüros.





Lee schlug auch einen freien Verkehr zwischen Süd- und Nordkoreanern innerhalb des Waffenstillstandsorts und die Zusammenführung getrennter Familien in Panmunjom vor. Wenn der freie Besuch und Aufenthalt an diesem Ort zustande komme, dann werde der kleine Frieden in einen großen Frieden überführt.





Lee unterstrich, dass den getrennten Familien der Briefverkehr oder Treffen über Video ermöglicht werden müssten, da eine direkte Familienzusammenführung vorerst wegen Covid-19 schwer umsetzbar sei. Angesichts deren dringlicher Situation sollten jedoch in Panmunjom Familienzusammenführungen in kleinem Umfang stattfinden können.





Gemäß dem innerkoreanischen Militärabkommen vom 19. September 2018 wurden in der gemeinsamen Sicherheitszone Schusswaffen entfernt und Panmunjom für Besuche von Zivilisten geöffnet. Im Oktober letzten Jahres wurden die Touren in die Grenzsiedlung dann wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) eingestellt. Nach 13 Monaten wurden sie am Mittwoch wieder aufgenommen und dort wurde ein Zentrum für die Unterstützung von Besuchen durch Zivilisten eröffnet.





An dem historischen Ort wurde über das Ende des Koreakrieges verhandelt und 1953 das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. In Panmunjom fanden bisher 378 innerkoreanische Gespräche statt. 2018 traten dort Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Hand in Hand über die Grenzmarkierung.