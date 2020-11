BTS, NCT 127 und EXO wurden für die American Music Awards 2020 nominiert

ⓒ Big Hit Entertainment

BTS wurden zum dritten Mal in Folge für die American Music Awards 2020 am 22. November (Ortszeit), kurz AMA, nominiert. Ihre Managementagentur Big Hit Entertainment berichtete, dass das Septett in zwei Kategorien „Favorite Duo bzw. Favorite Group“ und „Favorite Social Artist“ nominiert wurde. Im Jahr 2018 gewann BTS den „Favorite Social Artist Award“ und war damit die erste südkoreanische K-Pop-Gruppe, die einen AMA-Preis erhielt.

Diesmal kämpfen sie in derselben Kategorie gegen vier weitere renommierte Künstler, darunter zwei K-Pop-Boybands, Exo und NCT 127. BTS, NCT 127 und EXO wurden aufgrund ihres Verkaufs von Alben, ihrer Streaming-Leistung und ihrer Popularität in den sozialen Medien wie YouTube, Twitter, Tiktok und vielen anderen nominiert. Der Gewinner wird am 22. November bekannt gegeben, wenn die AMA beim amerikanischen Sender ABC ausgestrahlt wird.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Mitglieder von BTS das Fernsehdebüt ihrer neuen Single bei der diesjährigen AMA geben werden. Es handelt sich um einen neuen Song ihres kommenden Albums „BE“, das am 20. November veröffentlicht werden soll. Ihren aktuellen Megahit „Dynamite“ werden sie selbstverständlich ebenfalls singen.