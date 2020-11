MONSTA X zum Ehrenbotschafter für die internationale Antikorruptionskonferenz (IACC) ernannt

ⓒ STARSHIP ENT

Die Boygroup MONSTA X wurde zum Ehrenbotschafter für die internationale Antikorruptionskonferenz, kurz IACC, ernannt. Am 23. Oktober nahm MONSTA X an der Ernennungszeremonie in Seoul teil, bei der sie ihre neue Ernennung zum Goodwill-Botschafter für IACC offiziell akzeptierten.

Die IACC ist das weltweit führende globale Antikorruptionsforum, das seit 1983 alle zwei Jahre stattfindet und 800 bis 2000 Teilnehmer aus über 136 Ländern weltweit beherbergt. Die Teilnehmer treiben verschiedene Antikorruptionsagenden voran, indem sie das Bewusstsein schärfen und Debatten anregen, um die immer komplexer werdenden Herausforderungen der Korruption anzugehen.

Die Mitglieder von MONSTA X sagten, dass sie sehr dankbar und geehrt sind, als Ehrenbotschafter für ein so bedeutendes internationales Forum zu agieren. Sie wollen diese Verantwortung nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern hart daran arbeiten, vielen Menschen das Bewusstsein für die internationale Antikorruption zu vermitteln.