Nach langer Pause wieder Offline-Konzerte zum Jahresende geplant

Die durch die Corona-Pandemie stagnierende Konzertbranche kommt wieder in Schwung. Denn viele koreanische Musiker wollen nicht nur Online auftreten, sondern auch endlich wieder richtige Konzerte geben und das Publikum vor sich sehen. Seit der rasanten Ausbreitung von Covid-19, wurden in diesem Jahr praktisch alle physischen Konzerte, Musiktouren und Festivals abgesagt. Laut dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am 4. September wurden wegen der Pandemie insgesamt 433 populäre Entertainmentaufführungen abgesagt, und der Schaden wird auf etwa 52,9 Milliarden Won (46,6 Millionen Dollar) geschätzt.

Da jedoch die Corona-Schutzregeln wieder auf Stufe eins gelockert wurden, werden wieder Aufführungen stattfinden. Gemäß den Auflagen zur sozialen Distanzierung nach Stufe 1 dürfen etwa 10 bis 20 Prozent der Sitze in den Konzerthallen belegt werden. Die renommierten Sänger wie Lee Seung-hwan, Lim Chang-jung, die Band Jawoorim und die Balladensängerin Gummy, die besonders für ihre tollen Konzerte und Performance berühmt sind und deren Konzerte zu einer Marke geworden sind, wollen daher ab November mit ihren Winter-Konzerttouren beginnen.