Girlfriend feiern im November ihr Comeback mit einem neuen Album

ⓒ SOURCE MUSIC

Die K-Pop-Girlgroup Girlfriend will am 9. November mit ihrem neuen Album „回(회): Walpurgis Night“ und dem Titelsong „MAGO“ in die koreanische Musikwelt zurückkehren. Am 23. Oktober wurden eine Checkliste bzw. die Termine zu ihrem Comeback veröffentlicht. Die Inhalte dieser Checkliste werden regelmäßig gelöscht, wenn die einzelnen Teaser der jeweiligen Tracks bis zu ihrem offiziellen Comeback am 9. November veröffentlicht werden.

Das neue Album besteht aus elf Songs und ist besonders interessant, weil die Mitglieder von Girlfriend zum ersten Mal auch Unit-Gruppen oder Untereinheiten gegründet haben. Die Mitglieder Yerin und Sinbi, Sowon und Umji sowie Yuju und Eunha bilden zu zweit jeweils eine Unit-Gruppe. Der Gründer von Big-Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, besser bekannt als Produzent der Weltstars BTS, hat an den Texten und der Produktion von Songs wie „Love Spell“, „Apple“ und weiteren mitgewirkt. Außerdem ist ihr neues Werk auch der letzte Teil ihrer dreiteiligen Albumserie, nach dem ersten und zweiten Album „Labyrinth“ und „Song of the Sirens“, die jeweils im Februar und Juli erschienen.