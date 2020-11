Remake-Alben zu verstorbenen Musiklegenden Kim Hyun-sik und Yoo Jae-ha veröffentlicht

ⓒ KBS

Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seit die beiden legendären koreanischen Musiker Kim Hyun-sik und Yoo Jae-ha verstorben sind. Yoo Jae-ha, der als Vater der koreanischen Balladen gilt, starb am 1. November 1987 nach einem Autounfall. Drei Jahre später am 1. November 1990 starb der legendäre Schlagsänger Kim Hyun-sik an Leberzirrhose. In Korea wird daher jährlich am 1. November durch Musikfestivals und Remake-Alben an die zwei Musiker erinnert, die sich mit ihrer Musik unsterblich machten.

Auch in diesem Jahr sind schon verschiedene Gedenkveranstaltung geplant. Zum 30. Jubiläum des verstorbenen Sängers Kim Hyun-sik wird dieses Jahr ein Remake-Album mit dem Titel „Erinnerungen schaffen“ herausgegeben, an dem talentierte junge Sänger verschiedener Genres teilnehmen werden.

Auch der „Yoo Jae-ha Musikwettbewerb“, der 1989 begann, um sich an das Musikgenie Yoo Jae-ha zu erinnern sowie junge Sänger mit Potenzial zu entdecken und zu fördern, wird auch in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie fortgesetzt. In diesem Jahr natürlich aus einem ganz besonderen Anlass wird der Musikwettbewerb am 19. November online stattfinden.