K-Pop – Musik als Industrie

ⓒ YONHAP News

Als im Jahr 2012 das schrille Musik-Video „Gangnam Style“ des koreanischen Künstlers Psy mit den kongenialen Tanzeinlagen viral um die Welt ging, war K-Pop plötzlich in aller Augen, Ohren, Beine und Munde. Den asiatischen Musikmarkt hatte das poppige, auf Hook-Melodien, professionellen Tanzchoreographien, modischer Avantgarde und dem ursprünglich in Japan entstandenen Idol-Konzept basierende Kulturphänomen bereits in der Tasche und war bestens gerüstet, die ganze Welt zu erobern. Nicht wenige sagen, dass dies mit BTS nun erreicht ist. Die Grundlagen für diesen unvorstellbaren Erfolg sind bereits in den 1990er Jahren gelegt worden, als koreanische Bands und Künstler sich auf dem heimischen Markt gegen US- und J-Pop-Musik behaupten mussten, und führten zur vielleicht kompaktesten Musik-Entertainment-Industrie der Welt. Dort werfen wir heute einen Blick hinein.