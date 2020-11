Profigolferin Shin Ji-yai gewinnt TOTO Japan Classic

ⓒ YONHAP News

Profigolferin Shin Ji-yai hat die mit 160 Millionen Yen dotierten TOTO Japan Classic gewonnen. Shin siegte auf dem Minori Golf Course in Omitama nach sechs unter Par in der finalen Runde am Sonntag. Insgesamt erzielte die Spielerin 19 unter Par.





Für die 31-Jährige ist es der zweite Turniersieg in der aktuellen Saison und ihr 26. Sieg auf der japanischen Profigolftour der Damen JLPGA.





Shin hatte sich wegen Covid-19 erst im September der Tour angeschlossen und im Monat darauf die Fujitsu Ladies gewonnen und nach 207 Turnieren und damit innerhalb kürzester Zeit bei der Preisgeldsumme eine Milliarde Yen überschritten. Mit ihrem Sieg in Omitama konnte die Südkoreanerin weitere 25 Millionen Yen Preisgeld kassieren und sich dem noch gültigen Rekord der Japanerin Yuri Hudo nähern, die in 456 Spielen eine Milliarde 367 Millionen und 240 Tausend Yen Preisgeld einspielte.