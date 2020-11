Son Heung-min verbringt erfolgreichstes Jahr in der Premier-League

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Son Heung-min verbringt sein bisher erfolgreichstes Jahr in der Premier-League.





Das englische Fußball-Magazin HITC berichtete, dass nach Sons Wechsel zu einer neuen Agentur hinsichtlich seiner Verlängerung des Vertrags mit Tottenham Hotspur einige Fragen offen stünden. Son mache aber nach wie vor einen glücklichen Eindruck und es bestehe kein Grund zur Sorge.





Der südkoreanische Nationalspieler hat einen sensationellen Start in die neue Saison hingelegt, zehn Tore erzielt und in nur neun Spielen vier Vorlagen gegeben. Acht der Tore erzielte er in der Premier League, womit er nach sechs Spielen gemeinsam mit Dominic Calvert-Levin vom FC Everton die Torschützenliste der höchsten englischen Spielklasse anführt. Der ehemalige EPL-Stürmer Gabriel Agbonlahor sagte neulich über Son Heung-min, er sei der beste Spieler der Premier-League und durchaus ein potenzieller Stammspieler von Topvereinen wie FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid und FC Barcelona.





Tottenhams Clubbesitzer Joe Lewis soll die Vertragsverlängerung mit Son Heung-min bereits bewilligt haben. Sons neue Agentur CAA will etwas mehr Gehalt herausschlagen als die zurzeit etwa 110.000 Pfund pro Woche und insgesamt bessere Konditionen aushandeln.





HITC zufolge sei Son Heung-min einer der Lieblinge von Ex-Cheftrainer Maurico Pochettino gewesen. Der Spieler scheine aber auch unter Jose Mourinho großen Spaß am Fußball zu haben. Dies sei eine gute Voraussetzung für Tottenham, um sich mit Son über die Modalitäten eines neuen Vertrags einig zu werden.