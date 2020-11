BoA veröffentlicht Jubiläumsalbum

ⓒ SM Entertainment

Die Sängerin Boa wird ihr 20-jähriges Jubiläum in der Musikindustrie mit einem besonderen Album feiern.





Das 10. Album voller Länge der Sängerin erscheint am 1. Dezember. „Better“ lautet der Titel des neuen Albums und wird 11 Tracks umfassen.





Die 34-Jährige gab 2000 ihr Debüt und avancierte schnell zum Star, vor allem in Japan. Als erste koreanische Sängerin gelang es ihr dort 2002, die Oricon-Charts mit ihrem ersten Album „Listen to My Heart“ anzuführen.