Krystal von f(x) gibt Filmdebüt

Jung Soo-jung ist bekannt als Krystal von der K-Pop-Girlgroup f(x) und wird in dem Spielfilm „More than Family“ in ihrer ersten Filmrolle zu sehen sein





Jung wird eine selbstbewusste junge Studentin spielen, die schwanger wird. Während der Hochzeitsvorbereitungen beschließt sie, nach ihrem eigenen biologischen Vater zu suchen, der die Familie verließ, als sie noch klein war.





„More than Family“ wird ab dem 12. November in den koreanischen Kinos laufen.