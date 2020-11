BoA feiert 20-jähriges Debüt mit neuem Album „Better“

ⓒ SM Entertainment

BoA, die Königin des K-Pop, hat ihre Rückkehr anlässlich ihres 20. Jubiläums seit ihrem Debüt angekündigt. In den frühen 2000er Jahren war sie eine der berühmtesten Sängerinnen, die erfolgreich Alben außerhalb des koreanischen Musikmarkts, darunter in Japan und Amerika, veröffentlichte. In den letzten 20 Jahren hat die Sängerin ihren Status als ‚erfolgreichste Vorläuferin des K-Pops‘ mit ihren hochwertigen Liedern und unvergleichlichen Auftritten mit jedem Album untermauert.

Daher werden die Musik und die Auftritte zu den neuen Liedern, die mit ihrem neuen Album „Better“ präsentiert werden sollen, von den Fans noch sehnsüchtiger erwartet. Am 1. Dezember wird ihr neues Album veröffentlicht, das insgesamt elf Songs beinhaltet und die Vorzüge von BoA als Künstlerin zeigen wird. Außerdem wird zu einem besonderen Anlass auch verschiedene Cover-Tracks von BoA’s Hitsongs veröffentlicht, die von vielen Kollegen von SM-Entertainment, darunter EXO, Red Velvet und vielen anderen gesungen werden.