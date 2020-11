CL will mit „HWA“ Neuanfang machen

ⓒ CL

CL, Solosängerin und einstiges Mitglied der aufgelösten Girlgroup 2NE1, hat ihr lang erwartetes Comeback gegeben. Am 29. November veröffentlichte CL ihre Doppel-Single „+HWA+“ und „5STAR“. In einem Comeback-Interview bezeichnete die wilde und talentierte Rapperin und Sängerin die Musik als ‚Sprache‘, die ihr hilft, sich auszudrücken. Sie meinte, dass die Unterbrechung ihrer Musikkarriere in den letzten Jahren für sie sehr schwierig war. In diesem Sinne soll ihr neues Lied „HWA“ einen Neuanfang in ihrer Identität als Solomusikerin markieren.

Außerdem meinte CL, dass die traditionelle koreanische Kultur und koreanischen Elemente eine Inspirationsquelle für ihre Musik sind. Zum Beispiel der Refrain ihres neuen Songs ‚무궁화 꽃이 피었습니다‘, auf Deutsch übersetzt ‚Die Eibischblüten sind aufgeblüht‘, ist das Motiv eines traditionellen koreanischen Spiels mit dem Titel ‚무궁화 꽃이 피었습니다‘. Außerdem wird im Musikvideo von Anfang an eine klassische koreanische Atmosphäre und Rückansicht von CL gezeigt, die vor dem Hintergrund der Sonne in Form einer Blume erscheint, und den süchtig machenden Refrain ‚무궁화 꽃이 피었습니다‘ singt.