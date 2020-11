ⓒ Flams Bistro

„Flammkuchen ist keine Pizza.“ Diesen Satz hat Frau Lee Jeong-eun ihren Gästen wohl am häufigsten gesagt. Denn sie leitet Flams Bistro, ein deutsches Restaurant in Seoul, das auch Speisen aus dem Elsass anbietet. Flammkuchen aus dieser Region ist sogar die Spezialität des Hauses. Da Flammkuchen in Korea weniger bekannt ist, denken viele Koreaner zunächst, dass es sich bei diesem Gericht um eine „deutsche Pizza“ handele. Das ist natürlich in verschiedener Hinsicht nicht korrekt.

Im Interview erzählt uns Frau Lee noch mehr über Flammkuchen, über Flams Bistro und ihren Aufenthalt in Deutschland.