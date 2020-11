Nationales Arboretum

ⓒ KBS

Wo geht man hin, wenn Herbst ist, und man einen Spaziergang machen will? Na klar. In den Wald. Genau das haben wir heute vor. Wir besuchen einen ganz besonderen Wald, nämlich das Koreanische Nationalarboretum (KNA) in Gwangneung in der Provinz Gyeonggi-do. Sein Standort wurde ganz bewusst gewählt. Ganz in der Nähe liegt das Grab von König Sejo aus der Joseon-Dynastie,das ebenfalls besichtigt werden kann. Im Jahre 1468 wurde König Sejo hier begraben, und so wurde der umliegende Wald von Gwangneung seit mehr als 550 Jahren von vielen Generationen in besonderem Maße geschützt und gezielt verwaltet. Auch die nun uralten Bäume, die damals vor vielen hundert Jahren gepflanzt wurden, sind heute noch zu sehen.