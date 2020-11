Jahresabschlusskonzert von Big Hit mit BTS

BTS werden auf dem von ihrer Agentur Big Hit organisierten Jahresabschlusskonzert auftreten.





Die Gruppe gehört zum Lineup für das Konzert mit dem Titel „2021 New Year’s Eve Live presented by Weverse“, das am 31. Dezember im KINTEX stattfinden soll. Das Konzert wird zudem online gestreamt werden.





Neben BTS werden weitere Künstler des Labels wie NU'EST, GFriend und Tomorrow X Together auf der Bühne stehen. Damit werden zum ersten Mal die Künstler des Labels zusammen auf einem Konzert zu sehen und zu hören sein.