Kang Daniel wird als beliebtester K-Pop-Star zum „Filmtag“ gewählt

Kang Daniel, Solosänger und ehemaliges Mitglied der aufgelösten Boyband Wanna One, wurde zum beliebtesten K-Pop-Star gewählt, mit dem man gerne am „Filmtag“ gemeinsam einen Film sehen möchte. In Korea gibt es für jeden Monat einen Tag, an dem sich Liebespaare gegenseitig ein bestimmtes Geschenk machen, gemeinsam ein besonderes Gericht essen oder gemeinsam etwas unternehmen.

Der 14. November ist der „Filmtag“. Durch eine Web-Abstimmung wurde Kang Daniel zum beliebtesten Star gewählt, mit dem man an diesem Tag einen Film sehen möchte. Nach Kang Daniel belegte der Schauspieler Park Bo-gum den zweiten und der Sänger Lee Seung-gi den dritten Platz.